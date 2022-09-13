Минобороны показало вскрытие позиций диверсантов и корректировщиков ВСУ
Москва, 13 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Специалисты радиоэлектронной борьбы вскрывают позиции диверсионно-разведывательных групп ВСУ и корректировщиков, блокируют им сотовую связь и передают координаты для поражения. Видео такой работы опубликовало Министерство обороны России.
На кадрах представлена работа расчётов РЭБ Центрального военного округа на харьковском направлении. Показаны запуск беспилотников типа «Орлан-10», обнаружение целей, передача координат для удара, огневое поражение позиций противника и возвращение беспилотного аппарата.
Командир взвода комплекса БПЛА РЭБ старший лейтенант Евгений рассказал, что расчёт на харьковском направлении выполнил более 100 вылетов. В результате в войсках противника снижена эффективность управления личным составом и оружием.
«Расчётом вскрыты местоположения как диверсионно-разведывательных групп противника, так и корректировщиков, в том числе иностранных наёмников», — сообщил российский военнослужащий.
Он уточнил, что его подразделение использует комплекс, который проводит воздушную радиоэлектронную разведку, определяет местоположение абонентов сотовой связи и блокирует связь.
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