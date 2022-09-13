Москва, 13 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В России на этикетках продуктов питания могут сократить информацию о месте производства товара, сроках годности и дате изготовления, сообщает 13 сентября РБК со ссылкой на данные Росстандарта.

Продукты питания

Отмечается, что это может быть сделано для экономии чернил на упаковках продуктов питания. С таким предложением выступил бизнес на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко.

В июле 2022 года Абрамченко поручила ведомствам изучить возможность сокращения размеров этикетки продуктов питания — уточнить стандарты России в области этикетирования, определяющих минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте на упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, главным критерием при выборе продуктов питания для большинства жителей России является срок годности (69%).

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