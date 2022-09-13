Хабаровск, , 10:24 — REGNUM Выборы в Хабаровском крае в единый день голосования прошли легитимно и конкурентно, заявил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На дополнительных выборах в Законодательную Думу Хабаровского края уверенную победу одержали: Вадим Горуленко («Единая Россия») и Максим Косенко (ЛДПР).

На дополнительных выборах в городскую Думу Хабаровска победили: Андрей Белоглазов (ОНФ, выдвинут «Единой Россией») и Иван Рыбин (ЛДПР).

На выборах главы Ванинского района крупную победу одержал заместитель председателя Комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Сергей Нагорняк.

На выборах главы Тугуро-Чумиканского района уверенно победила действующая глава Изабелла Осипова.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 20% избранных в Якутии 11 сентября кандидатов баллотировались самовыдвиженцами. Всего должности и депутатские места после выборов получили 3068 человек.