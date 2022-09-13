Новосибирск, 13 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Из Новосибирска в Беловодск доставлена очередная партия гуманитарного груза. Об этом в своём телеграм-канале сообщило министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

t. me/belovodskADM В Беловодск прибыла партия гуманитарного груза из Новосибирска

Отмечается, что в составе партии — десятки наименований товаров, предметов первой необходимости, учебных пособий, одежда, обувь, мебель, электрооборудование и канцтовары.

В Беловодской районной администрации отдельно из списка выделили музыкальные инструменты: из Новосибирска привезли несколько скрипок и гитары, которые направят в детскую школу искусств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе в Беловодском районе Луганской Народной Республики новосибирские специалисты развернули восстановительные работы по всем направлениям. А в начале сентября в образовательных организациях Беловодска заработал мобильный технопарк «Кванториум» из Новосибирской области.