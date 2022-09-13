Вашингтон, , 09:56 — REGNUM США могут одобрить очередной пакет помощи бывшей УССР в размере приблизительно $ 600 млн уже на этой неделе, сообщает 12 сентября Politico.

Пляска смерти Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция

Издание напоминает, что администрация президента США Джо Байден ранее объявила о том, что Вашингтон направит военной помощи режиму в Киеве на $675 млн. Этот пакет, как предполагается, будет включать в себя боеприпасы и бронетранспортеры.

В свою очередь, источник издания в Конгрессе отметил, что велика вероятность еще одного пакета помощи, который может быть согласован уже на следующей неделе. Он будет включать в себя так же боеприпасы и бронетехнику, которые будут изъяты со складов американских вооруженных сил.