Донецк, 13 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 13 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ… (Выпущено) 195 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 14 домостроений в Донецке, Докучаевске, Горловке и Ясном, а также три объекта гражданской инфраструктуры.