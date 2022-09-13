Бухарест, , 09:27 — REGNUM Землетрясение силой в 4,2 балла по шкале Рихтера произошло утром 13 сентября в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Землетрясение Zeml.info

По данным румынского Национального института геофизики (INCDFP), подземный толчок был зарегистрирован в 05:50 по местному времени. Эпицентр природного явления находился на глубине 146 км в сейсмически опасной зоне Вранча.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из источников в местной администрации, в результате землетрясения есть пострадавшие.

В регион выехала группа спасателей и экспертов INCDFP.