Москва, 13 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Бронетанковая колонна вооружённых бандеровских формирований была обнаружена и уничтожена в Изюмском районе Харьковской области экипажем ударного российского вертолета Ми-35. Об этом 13 сентября сообщает Минобороны РФ.

(сс) FaceMePLS Вертолет Ми-35

Уточняется, что в составе экипажа вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин вели поддержку российских мотострелковых подразделений, выполнявших задачу по срыву контрнаступления киевских нацистов на изюмском направлении. При этом лётчики совершали по пять боевых вылетов и в дневное, и в ночное время суток.

Также указывается, что в ходе этого экипаж Ми-35 обнаружил вражескую бронетанковую колонну на марше и район скопления живой силы бандеровцев.

«Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что профессиональные и уверенные действия российских пилотов остановили продвижение ВСУ на этом участке, не позволив врагу прорваться к оборонительным позициям наших подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка был ранен мужчина.