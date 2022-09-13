Орегон, США, 13 сентября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Последним из масштабных лесных пожаров, опаливших запад США за знойное лето 2022 года стал пожар, вышедший из-под контроля в штате Орегон, который заставил жителей бежать от огня и до сих пор угрожает городам и тысячам домов, как передает агентство France-Presse.

(сс) skeeze Лесной пожар

Десятки лесных пожаров в Калифорнии, Айдахо, Орегоне, Вашингтоне и других западных штатах опустошили уже более трехсот тысяч гектаров в стране. Они стали следствием рекордной засухи, невиданной за последние двадцать лет.

Пожар у Сидар-Крик к востоку от города Юджин, штат Орегон, «экстремально» усилился за выходные и в понедельник 12 сентября охватил уже 35 100 гектаров, по данным Национальной координационной группы по борьбе с лесными пожарами (NWCG). Пока его не удается локализовать.

Более 1200 пожарных и других сотрудников собрались в горной местности, большая часть которой находится в национальных лесах США и труднодоступна.

«Они подготавливают заградительные полосы вдали от активной кромки пожара, вдоль дорог и троп, где больше шансов успешно остановить огонь», — сообщили в NWCG.

В округах Лейн и Дешутс объявлена эвакуация, а национальные леса Дешутс и Вилламетт закрыты. Под угрозой оказались более 2000 домов, сообщили власти.

По данным NWCG, густой дым окутал населенные пункты к востоку от пожара, включая город Бенд, популярное место для пеших туристов, где стало трудно дышать.

Местные СМИ сообщили, что к вечеру 12 сентября прохладная погода без сильного ветра несколько улучшила условия, и в некоторых районах власти смягчили свои инструкции по эвакуации.