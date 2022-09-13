Донецк, 13 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка был ранен мужчина, сообщили 13 сентября в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Новую Каховку в Херсонской области.

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