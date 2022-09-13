Донецк, , 08:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) на разбрасываемых в результате обстрелов киевских нацистов запрещённых противопехотных минах ПМФ-1 «Лепесток» подорвались два мирных жителя. Об этом 14 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Блок кассеты с минами ПФМ-1С «лепесток» MoserB

«За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике два человека получили ранение, наступив на сброшенную [киевскими] боевиками запрещенную мину ПФМ-1», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в ДНР за сутки погиб один человек.