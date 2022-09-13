Донецк, , 08:38 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погиб один человек. Об этом 13 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 12 сентября до 08:00 13 сентября, в результате обстрелов [киевских войск] на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще пять мирных получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил жительницу ямальского города Лабытнанги Галину Могутову за помощь детям Донбасса.