Женева, Швейцария, 13 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Ведущий эксперт ООН по Афганистану предупредил, что состояние прав человека в стране ухудшилось по всем направлениям, передает агентство France-Presse.

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Специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт заявил в Женеве, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года ее жители, особенно женщины и девочки, стали свидетелями «ошеломляющего регресса» в гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах.

«Нет ни одной страны в мире, где бы женщины и девочки так быстро лишались своих основных прав человека исключительно по признаку пола», — сказал Беннетт.

Заявления Беннета прозвучали за несколько часов до того, как Миссия ООН по содействию Афганистану потребовала от властей прекратить преследование и запугивание ее сотрудниц, работающих в стране.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие правила в отношении женщин, в том числе закрыли средние школы для девочек в большинстве провинций и запретили женщинам работать на многих государственных должностях, а также приказали им носить одежду, закрывающую лицо и тело.

Эти ограничения прав женщин стали препятствием к тому, чтобы международное сообщество официально признало новое правительство Афганистана.