Харьков, Бывш. УССР, , 08:03 — REGNUM Потери ВСУ на херсонском направлении превысили 3,5 тысячи боевиков, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ U.S. Army Europe

«Сейчас, по нашей информации, [киевские] войска уже потеряли более 3,5 тыс. человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», — сказал он РИА Новости.

По его словам, реальных продвижений ВСУ нет, а в заявленных ими взятых под контроль населенных пунктах никогда российских войск не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее части Вооруженных сил Российской Федерации и отряды ЧВК «Вагнер» вышли к пригороду Бахмута (Артёмосква) и заняли промышленную зону города.

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