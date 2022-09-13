Харьков, Бывш. УССР, 13 сентября 2022, 08:03 — REGNUM Потери ВСУ на херсонском направлении превысили 3,5 тысячи боевиков, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, реальных продвижений ВСУ нет, а в заявленных ими взятых под контроль населенных пунктах никогда российских войск не было.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее части Вооруженных сил Российской Федерации и отряды ЧВК «Вагнер» вышли к пригороду Бахмута (Артёмосква) и заняли промышленную зону города.
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