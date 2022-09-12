Донецк, , 23:56 — REGNUM Части Вооруженных сил Российской Федерации и отряды ЧВК «Вагнер» вышли к пригороду Бахмута (Артёмосква) и заняли промышленную зону города. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщают «Известия».

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Ранее сообщалось, что российские силы проводят массированную артиллерийскую подготовку по позициям киевского режима в Бахмуте.

После этого части ВС РФ и ЧВК «Вагнер» пошли в наступление и заняли промышленную зону города. Бои продолжаются.

Напомним, что Бахмут находится на хорошо укрепленной линии обороны ВСУ в Донбассе, на которую они отошли после поражения в Попасной и под Северодонецком — Лисичанском.