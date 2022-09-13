Анкара, 13 сентября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Турецкие власти потребовали от киевского режима разъяснить суть агитационной кампании, которую начал Киев против турецких бизнесменов и банков на территории б. УССР. Об этом сообщила газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка. Война

Отмечается, что Анкара довела до Киева свою «решительную реакцию». Кроме того, с подобным призывом к киевскому режиму обратилось также и посольство Турции. В издании подчеркнули, что указанный вопрос «пристально контролируется».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашения о восстановлении при участии Анкары инфраструктуры на территории б. УССР.

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