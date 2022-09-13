Тегеран, 13 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 12 сентября Организация содействия торговле Ирана (TPOI) объявила, что Иран проведет выставку по пищевой промышленности и сельскому хозяйству в ОАЭ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Одновременно с организацией этой выставки состоится конференция по ознакомлению с инвестиционными, производственными и экспортными возможностями пищевой и сельскохозяйственной промышленности Ирана в ОАЭ, на которой будут представлены текущие возможности страны в продовольственном и сельскохозяйственном секторах.

Рынок продуктов питания и напитков ОАЭ, годовой объем которого составляет 16 миллиардов долларов, считается одним из крупнейших и наиболее динамичных рынков потребления в регионе, что может стать хорошей возможностью для развития экспортных рынков Ирана.

В настоящее время на долю Ирана приходится почти 3% рынка продуктов питания и напитков ОАЭ, темпы роста которого могут быть значительно ускорены при правильном планировании.