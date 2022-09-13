Тегеран, , 08:58 — REGNUM Торговля между Тегераном и Багдадом, по прогнозам, достигнет 10 миллиардов долларов к концу текущего иранского года (20 марта 2023 года), объявил иранский чиновник 12 сентября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Даже товарооборот в 14 миллиардов долларов не является чем-то маловероятным», — заявил на встрече Яхья Аль-э Эшак, председатель Совместной ирано-иракской торговой палаты.

«Хотя враги стремятся помешать активному присутствию Ирана в Ираке, страны все еще могут развивать торговлю, поскольку у них глубокие исторические, культурно-цивилизационные и политические связи», — подчеркнул Эшак.

По его словам, взаимодействие между экономическими секторами двух сторон может принести хорошие результаты при должном уровне совместных усилий.