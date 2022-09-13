Шанхай, Китай, 13 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Китае из-за приближающегося к восточному побережью тайфуна «Муифа» ввели оранжевый уровень опасности, который является предпоследним перед наивысшим. Об этом 13 сентября сообщает Центральное метеорологическое управление КНР.

Тайфун

Тропический циклон, который классифицируется метеорологами как сильный тайфун, ранним утром распространился на южную часть Восточно-Китайского моря. Эпицентр тайфуна в настоящее время находится в 490 километрах к юго-востоку от уезда Сяншань (восточной провинции Чжэцзян) и перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 11 километров в час.

14 сентября тайфун вплотную приблизится к прибрежным районам провинции Чжэцзян, после чего направится на север по направлению к Шанхаю.

Предполагается, что «Муифа» может усилиться и во второй половине 14 сентября обрушиться на участок побережья между городами Вэньлин и Чжоушань в провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его эпицентре может составлять до 45 м/с. Под воздействием штормового ветра и сильных ливней окажется регион дельты реки Янцзы.

В связи с прогнозируемым влиянием опасных погодных условий на прибрежные районы провинции Чжэцзян, северную часть восточной провинции Фуцзянь, южные районы восточной провинции Цзянсу и город Шанхай, власти принимают опережающие меры безопасности, включая эвакуацию жителей из ветхих строений.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай ввёл режим чрезвычайной ситуации IV уровня из-за приближения 12-го за года тайфуна «Муифа» к восточным прибрежным районам страны.