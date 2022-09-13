Тирана, 13 сентября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Следственная группа обнаружила, что кибератака на сайты государственных органов Албании, совершенная 10 сентября, производилась с IP-адресов 18 различных стран. МВД Албании направил запросы о сотрудничестве властям соответствующих государств.

Pixabay.com Кибератака

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, тем временем работа полиции Албании оказалась существенно замедлена, поскольку чиновники выполнены составлять всю документацию вручную. Особенно трудной оказалась задача по проверке прибывающих на границе для полицейских, потерявших доступ к базе данных лиц объявленных в розыск.

В трудной ситуации оказались и граждане, получившие штрафы за превышение скорости, которые лишились возможности уплатить штрафы в положенный срок, составляющий в Албании всего пять дней.

8 сентября Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив его в кибератаке на сайты своих государственных сайтов. В результате повторной кибератаки 10 сентября хакеры получили доступ к базе данных полиции Албании и камерам наблюдения в аэропорте Ринас в Тиране.