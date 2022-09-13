Ереван, , 02:31 — REGNUM Обострение ситуации на границе Армении с Азербайджаном стало темой телефонного разговора российского президента Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Пашинян сообщил Путину подробности случившегося в приграничных районах. Он оценил шаги Азербайджана как недопустимые и отметил важность реакции со стороны международного сообщества.

Участники беседы договорились о поддержании оперативной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Армения заявила, что Азербайджан нанес удары по армянской территории на границе республик. Азербайджанское минобороны тоже обвинило армянскую сторону в обстрелах своих военных объектов, в результате чего вооруженные силы Азербайджана понесли потери. Ввиду обострения ситуации российская военная база в Гюмри (Армения) была поднята по тревоге.

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