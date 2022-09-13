Баку, , 01:39 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана утверждает, что армия Армении устроила «масштабную диверсию» на границе республик. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Флаг Азербайджана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что речь идет об «интенсивном обстреле» позиций азербайджанских войск на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях, в результате чего вооруженные силы Азербайджана понесли потери, а также был нанесен урон военным объектам.

В сообщении сказано, что огонь велся из оружия различного калибра, включая минометы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении заявило о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянских военных рядом с приграничными городами Горис, Сотк и Джермук. Из-за обстрелов на границе республик была поднята по тревоге российская военная база в армянском Гюмри.

Читайте ранее в этом сюжете: Военную базу России в Армении подняли по тревоге из-за обстрелов на границе