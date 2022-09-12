Улан-Батор, 13 сентября, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Министр образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан обвинил посла России в Монголии Искандера Азизова в посягательстве на суверенитет страны.

Флаг Монголии

Конфликт возник после приказа министра образования Монголии об увольнении директора Монголо-Российской школы Жамбын Соронзон после её грубых высказываний в адрес журналиста, который обвинил директора в коррупции.

После отстранения директора часть родителей школьников вышли на пикет к зданию министерства образования и науки, 10 сентября посольство РФ в Монголии прокомментировало ситуацию на своей официальной странице в соцсети.

«… К настоящему моменту до российской стороны не доведено решение министра образования и науки Монголии Л. Энх-Амгалана и содержание подписанного им приказа об увольнении директора школы Ж. Соронзон. Вопрос об увольнении руководителя данного учебного заведения является юридически не урегулированным в учредительных документах и требует незамедлительных консультаций с российским учредителем. В уставе школы закреплено лишь положение о праве министерства образования и науки Монголии на назначение, но ничего не говорится о праве снятия директора с должности. В юриспруденции одно право не обязательно автоматически влечет за собой другое…» — говорится в заявлении посольства РФ.

В ответ 12 сентября министр образования и науки Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан заявил, что уволенная директор должна соблюдать законодательство Монголии.

«По вопросу, связанному с Монголо-Российской школой, правительство Монголии вынесло свое решение. Официально заявляю, что решение окончательное. Освобожденная от должности директора Соронзон должна соблюдать законы Монголии», — заявил чиновник.

Глава минобраза Монголии добавил, что «Монголия — независимая страна. Посол любой страны не должен делать неосторожное заявление о том, что приказ министра образования и науки является преждевременным. Это посягательство на суверенитет Монголии. В МИД Монголии обсуждается вопрос о вручении ноты».

Также министр подчеркнул, что в вопросе о смене руководства школы поставлена точка, здание школы является имуществом Монголии, и все расходы школы покрываются за счёт родителей учащихся и бюджета Монголии.

Отметим, скандал с Монголо-Российской школой №3 и её бессменным директором Жамбын Соронзон разгорелся в середине февраля 2022 года. Местный журналист обвинил главу школы в коррупции. Скандал продолжается до сих пор.

В начале сентября 2023 года на пресс-конференции Жамбын Соронзон нагрубила журналистам, что стало причиной её освобождения от должности директора.