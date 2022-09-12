Скопье, 12 сентября, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Министерство юстиции Северной Македонии 12 сентября обратилось к правительству Венгрии с требованием об экстрадиции бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевски.

European People's Party Никола Груевский

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 13 ноября 2018 года политик сбежал в Венгрию, где получил политическое убежище и недавно открыл собственный бизнес.

На родине Груевски ожидает 12 лет заключения по двум обвинениям. Власти Венгрии уже отказали Скопье в выдаче Груевски 5 октября 2019 года.

В 2013 году в результате публикации прослушки телефонных переговоров Груевски Социал-демократической партии Македонии удалось добиться его отставки и возбуждения уголовных дел по обвинению в коррупции в отношении премьер-министра. Груевски возглавлял правительство Македонии с 2006 по 2013 год.