Тирана, , 23:00 — REGNUM В школах Албании 12 сентября 2022 года начался новый учебный год.

Тирана, Албания Ergys Veliu

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в первый класс пошли 22 тысячи школьников, при этом впервые среди первоклашек есть пятилетки — ранее учеба в школе начиналась не раньше 6 лет. Всего в албанских школах учится 380 тысяч человек, еще 70 тысяч ходят в детский сад. Всего в стране работают 1700 школ.

В системе школьного образования заняты 23 тысячи преподавателей. К радости учеников, в 2022 году учеба началась без масок и других антиковидных мер.

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