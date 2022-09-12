Братислава, , 22:46 — REGNUM Референдум по вопросу проведения досрочных выборов в парламент Словакии планирует объявить руководство республики, передаёт 12 сентября Словацкое телевидение.

Здание парламента Словакии Vityavo

По словам словацкого президента Зузаны Чапутовой, предложение поступило от оппозиционной фракции «Направление — социальная демократия», собравшей для этого 406 039.

Добавим, что плебисцит не может быть проведён в Словакии раньше 30 октября.

Напомним, 31 августа в Словакии в отставку подал министр экономики Рихард Сулик — лидер либеральной партии «Свобода и солидарность». В стране сохраняется угроза развала правительственной коалиции, которая уже потеряла большинство в парламенте.

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