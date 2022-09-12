Санкт-Петербург, , 22:33 — REGNUM 25-летний бразильский центральный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел с оценкой 10.0 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Игрок ФК «Зенит» Вендел Дарья Драй © ИА REGNUM

В матче с «Оренбургом» (8:0), проходившим 11 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», Вендел отметился тремя забитыми мячами, одной успешной обводкой и одним удачным отбором.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 11-ти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Зенит» Вендел выступает с 6 октября 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 19 миллионов евро.