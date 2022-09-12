Берлин, , 22:29 — REGNUM Положение Германии в международной политике обязывает её превратиться в ведущую военную державу Европы, заявила 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в Немецком обществе внешней политики.

По её словам, такая перспектива определена размерами страны, её геополитическими позициями, экономической мощью.

«Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере», — сказала Ламбрехт.

Кроме того, она рассказала о планах создать к началу 2030-х годов три армейских дивизии и ослабить степень регулирования немецкого военного экспорта.

По её утверждению, смещение внимания США на Индо-Тихоокеанский регион, а также ситуация на территории бывшей УССР требуют от европейских стран готовности самостоятельно защищаться.

Также глава немецкого военного ведомства заявила, что бундесвер выйдет за рамки экстренной службы реагирования на стихийные бедствия, наводнения и лесные пожары.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия воспользуется помощью Израиля для укрепления своих сил ПВО