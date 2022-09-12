Ливерпуль, Великобритания, 12 сентября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус подписал контракт с «Ньюкаслом». Соглашение 29-летнего немца с «сороками» рассчитано на три месяца до конца декабря 2022 года. Об этом 12 сентября сообщается на официальном сайте клуба.

Антон Зайцев Лорис Кариус

В прошлом сезоне Лорис Кариус не сыграл ни в одном матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. 1 июля 2022 года немецкий вратарь покинул «мерсисайдцев» на правах свободного агента. За «Ливерпуль» Кариус выступал с 1 июля 2016 года после перехода из «Майнца-05» за 6,2 миллиона евро.

Ранее Лорис Кариус также выступал за «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Бешикташ» и берлинский «Унион».

После шести сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Ньюкасл», набрав семь очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.