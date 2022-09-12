Москва, , 21:14 — REGNUM Урегулирование палестино-израильского конфликта обсудили 12 сентября на встрече в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров - министр иностранных дел mid.ru

Лавров сказал, что Москва считает необходимым скорее восстановить палестинское национальное единство на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП), а также на общепризнанной международно-правовой базе.

Напомним, ООП, основанная в 1964 году для предоставления законных прав арабскому населению Палестины, имеет статус наблюдателя в ООН. Что касается ХАМАС, Израиль считает эту организацию террористической.

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