Москва, 12 сентября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Урегулирование палестино-израильского конфликта обсудили 12 сентября на встрече в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

mid.ru Сергей Лавров - министр иностранных дел

Лавров сказал, что Москва считает необходимым скорее восстановить палестинское национальное единство на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП), а также на общепризнанной международно-правовой базе.

Напомним, ООП, основанная в 1964 году для предоставления законных прав арабскому населению Палестины, имеет статус наблюдателя в ООН. Что касается ХАМАС, Израиль считает эту организацию террористической.