Новосибирск, , 20:21 — REGNUM Явка на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области была достаточно высокой. Об этом заявил председатель регионального парламента Андрей Шимкив.

Выборы Kamchatka-krai.izbirkom.ru

«Несмотря на то, что это были локальные избирательные кампании, так называемые довыборы, — явка была достаточно высокой, сами выборы — конкурентными, — сказал он. — Задача вновь избранных депутатов — не подвести!»

Отметим, что с 9 по 11 сентября в Новосибирской области проходили довыборы депутатов Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченёвский район и часть Чулымского района). По предварительным данным, по избирательному округу № 4 победил кандидат от партии «Единая Россия» Виталий Новосёлов (8727 голосов — 49,75%). За ним следует самовыдвиженец Константин Терещенко (3150 голосов — 17,96%), на третьем месте самовыдвиженец Евгений Гутов (2568 голосов — 14,64%). По избирательному округу №10 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Биль (6353 голоса — 50,59%). За ним — кандидат от «КПРФ» Алексей Бердников (1704 голоса — 13,57%), на третьем – кандидат от партии «Новые люди» Наталья Пинигина (1679 голосов - 13,37%),.

Явка на избирательном округе №4 — 39,97%, на избирательном округе №10 — 26,27%.

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