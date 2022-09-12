Вашингтон, 12 сентября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена призвала администрацию железнодорожных станций и профсоюзы достичь соглашения во избежание остановки железнодорожной системы страны, предупредив, что это приведет к «неприемлемым последствиям для экономики». Об этом 12 сентября сообщает Reuters.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Ранее стало известно, что министр труда США Марти Уолш отложил поездку в Ирландию ради проведения переговоров. Министр стремится «подтолкнуть стороны к достижению решения, которое предотвратит остановку железнодорожной системы», рассказал представитель минтруда.

Ранее два профсоюза, которые ведут переговоры с правительством США о зарплатах почти 60 тысяч работников крупных американских железных дорог, заявили о приостановлении отгрузки некоторых грузов. С 12 сентября железнодорожники также пообещали останавливать перевозки опасных и токсичных материалов в целях подготовки к забастовке.