Берлин, 12 сентября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Ни одна из стран НАТО не будет поставлять Киеву основные боевые танки без единогласного решения всего Североатлантического альянса по этому вопросу, заявила 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По её словам, «до сих пор ни одна страна не поставляла боевые машины пехоты западного производства или основные боевые танки», а Берлин такие односторонние действия предпринимать не будет.

Ранее Ламбрехт заявила, что Германия исчерпала свои возможности поставок вооружения киевскому режиму из запасов бундесвера. При этом она выразила надежду на то, что страны Восточной Европы передадут Киеву своё оружие советского образца.