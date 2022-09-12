Эдинбург, Великобритания, , 19:53 — REGNUM Полиция Шотландии 11 и 12 сентября задержала в Эдинбурге трех человек в связи с нарушением общественного порядка во время передвижения по городу похоронного кортежа с гробом королевы Елизаветы II, сообщает Reuters.

Флаги Шотландии и Великобритании The Laird of Oldham

Елизавета II скончалась 8 сентября в Великобритании в возрасте 96 лет. Она правила страной с 1952 года. Сотни тысяч скорбящих выстроились на улицах, чтобы проводить королеву в последний путь.

Полиция задержала 22-летнюю женщину, вышедшую с антимонархическим плакатом, а также 74-летнего мужчину, который был обвинен в нарушении общественного порядка.

Еще один мужчина 22 лет был арестован непосредственно во время следования процессии с гробом королевы по Эдинбургу.

Агентство пока не смогло проверить обстоятельства арестов.