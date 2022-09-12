Афины , , 18:57 — REGNUM Авиация Военно-воздушных сил Турции в течение дня 52 раза вторглась в воздушное пространство Греции, заявило 12 сентября греческое министерство национальной обороны.

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunner

«ВВС Турции сегодня 52 раза вторглись в национальное воздушное пространство Греции. В нарушениях воздушной границы над северо-восточными и юго-восточными районами Эгейского моря были задействованы четыре самолёта и БПЛА», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о двух истребителях F-16, совершивших пять нарушений района полётной информации Афин, двух военно-транспортных самолётах CN-235, допустивших 18 нарушений, и одном беспилотнике, на счету которого 29 нарушений.

В министерстве отметили, что во всех указанных эпизодах турецкая авиация была опознана и перехвачена греческими истребителями с соблюдением международных правил.