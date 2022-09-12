Новая Каховка, Украина, 12 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Киевский режим обстрелял Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает администрация города.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

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Сообщается, что вновь возобновились ракетные обстрелы Новой Каховки. Работает система противовоздушной обороны — зафиксировано как минимум 10 сработок по вражеским ракетам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска киевского режима регулярно наносят удары по Каховской ГЭС, а также дорогам и гражданской инфраструктуре в городе. При этом в Новой Каховке по дамбе ГЭС проходит важная переправа через Днепр, однако из-за ударов она не функционирует в полной мере.