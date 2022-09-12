Москва, , 19:39 — REGNUM Научно-исследовательское судно «Пионер-М», построенное на Средне-Невском судостроительном заводе для отработки технологий безэкипажного судовождения, прибыло в Севастополь. Судно будет принимать участие в исследованиях Чёрного моря. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

«Пионер-М» Средне-Невский судостроительный завод

«Пионер-М» закончило переход к месту приемки на «Севастопольский морской завод», где специалистами проводятся работы по расконсервации судна для передачи его заказчику — Севастопольскому государственному университету. Оно является первым построенным в России судном, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного судовождения, начиная от дистанционного управления и заканчивая полностью автономным управлением. В течении следующего года будут дополнительно разработаны и установлены ряд систем, позволяющих перейти в разряд безэкипажного судна.

Разработка научно-исследовательского судна началась в 2017 году, а в 2021 году уже было спущено на воду. Переход из Санкт-Петербурга в Севастополь начался в конце августа 2022 года.

«НИС «Пионер-М» — судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов, предназначенное для подготовки специалистов по программам «Системы объектов морской инфраструктуры», «Проектирование судов с БЭС» и «Оператор систем управления безэкипажного судна», а также проведения научно-исследовательской деятельности в прибрежных районах Чёрного моря», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Объединенная судостроительная корпорация и Московский физико-технический университет (МФТИ) «на полях» международного военно-технического форума «Армия-2022» заключили соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Соглашением предусмотрено установление стратегического партнерства и развитие эффективного сотрудничества сторон, имеющих общую заинтересованность в создании систем накопления электроэнергии и безэкипажного судовождения.

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