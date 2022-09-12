Москва, , 17:32 — REGNUM В ближайшее время в зону проведения спецоперации будут направлены дополнительные силы российской армии. Об этом 12 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на территории б. УССР находится ограниченный контингент российских войск. При этом фронт боевых действий остается достаточно широким.

«У нас на территории [б. УССР], насколько я понимаю, действует ограниченная группировка войск. Мы стараемся достичь успеха за счет технического превосходства — превосходства в авиации, бронетехнике и минимизировать свои потери. Держать линию соприкосновения протяженностью 1,2 тыс. километров такой группировкой не просто. Поэтому, я думаю, в ближайшее время наш генеральный штаб примет решение направить подкрепление — это нужно делать», — сказал Бужинский.

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