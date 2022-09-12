Москва, 12 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В ближайшее время в зону проведения спецоперации будут направлены дополнительные силы российской армии. Об этом 12 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, на территории б. УССР находится ограниченный контингент российских войск. При этом фронт боевых действий остается достаточно широким.

«У нас на территории [б. УССР], насколько я понимаю, действует ограниченная группировка войск. Мы стараемся достичь успеха за счет технического превосходства — превосходства в авиации, бронетехнике и минимизировать свои потери. Держать линию соприкосновения протяженностью 1,2 тыс. километров такой группировкой не просто. Поэтому, я думаю, в ближайшее время наш генеральный штаб примет решение направить подкрепление — это нужно делать», — сказал Бужинский.