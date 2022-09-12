Лондон, , 17:13 — REGNUM Британская певица Adele (Адель Лори Блу Эдкинс) и американский спортивный агент Рич Пол тайно поженились. Об этом пишет издание Daily Mail.

Певица Adele Цитата из видеоинтервью

По данным источника, артистка появилась на недавней вечеринке в честь дня рождения певицы Бейонсе с обручальным кольцо на безымянном пальце. Также незадолго до этого Adele показала в микроблоге настольную игру с подписью The PAUL’S, что переводится как «Семейство Полов». В то же время пара пока что никак не комментировала слухи о возможной свадьбе.

Напомним, о романе Adele и Рича Пола стало известно в июле 2021 года. До этого певица несколько лет состояла в браке с бизнесменом Саймоном Конецки.

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