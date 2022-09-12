Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. О возможном взрыве в Ростовской области сообщают 12 сентября очевидцы, сообщает 161.ru. Взрыв прогремел примерно в 15:15 мск.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Отмечается, что громкий звук слышали жители нескольких городов — от Новошахтинска до Ейска. В некоторых населённых пунктах задрожали заборы.

В столице региона у многих машин сработала сигнализация, причём в районе Азова, под Пешково, видны три или четыре очага чёрного дыма.