Берлин, 12 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa согласились прекратить забастовки до середины 2023 года в рамках первоначального соглашения о зарплате, которое подразумевает повышение на 980 евро, сообщает 12 августа Reuters.

Tagesschau.de Забастовка пилотов Lufthansa

Так называемый период перемирия между авиакомпанией и пилотами продлится до 30 июня следующего года. При этом профсоюз и компания намерены расширить свое соглашение о зарплате, заявили в Lufthansa.

Напомним, что ранее профсоюз Vereinigung Cockpit призвал более пяти тысяч пилотов Lufthansa устроить 24-часовую забастовку, заявив, что последний раунд переговоров о зарплате провалился. По заявлению Lufthansa, компания предложила единовременную прибавку в размере 900 евро, что составляет 5% для опытных пилотов, и 18% для тех, кто только начинает работать.

Профсоюз требовал повышения зарплаты на 5,5% в 2022 году и автоматического повышения с учетом инфляции в 2023 году. Кроме того, пилоты требуют реорганизовать систему оплаты труда и отпусков, что, по заявлению авиакомпании, увеличит ее расходы на персонал примерно на 40%, или на 900 млн евро за два года.