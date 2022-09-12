Луганск, 12 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии провели ряд специальных мероприятий на территории Луганской Народной Республики, в ходе которых были задержаны девять пособников ВСУ, сообщает 12 сентября пресс-служба ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

Кроме того, были обнаружены десять схронов с оружием и боеприпасами.

«При проведении специальных адресных мероприятий в населённых пунктах ЛНР обнаружены четыре ПТРК, в том числе два ПТУР Javelin и выстрел ПТУР «Конкурс», пять гранатомётов, четыре реактивных снаряда, 27 артиллерийских снарядов и мин, семь ручных гранат, более 500 выстрелов к гранатомётам различной модификации, в том числе иностранного производства, 8200 боеприпасов к стрелковому оружию», — сообщает пресс-служба Росгвардии.