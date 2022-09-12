Астана, 12 сентября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Перекачка казахстанской нефти по трубопроводу «Баку — Тбилиси — Джейхан» выгодна для Азербайджана и акционеров этой нефтемагистрали. Об этом заявил казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли Абзал Нарымбетов, передаёт «Inbusiness. kz».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, за последние 12 лет добыча нефти в самом Азербайджане упала на 30% — с 1 млн до 700 тысяч баррелей в сутки. В то же время Казахстан сейчас добывает порядка 1,8 млн баррелей в сутки.

Читайте также:Казахстан не сможет увеличить транзит нефти в обход России — эксперт

«В Азербайджане с ростом населения ежегодно увеличивается собственное потребление нефти. Если считать, что мощность трубопровода «Баку — Тбилиси — Джейхан» составляет 1,2 млн баррелей в сутки, то его мощности только наполовину заполняются азербайджанской нефтью, половина остаются пустыми», — добавил он.

Аналитик акцентировал внимание на том, что проект нефтемагистрали «БТД», на который потратили свыше $3,5 млрд (211,6 млрд рублей по текущему курсу), до сих пор так и не окупил себя.

«А Каспийский трубопроводный консорциум уже окупился, он на 90% заполняется нефтью из Казахстана и на 10% — нефтью из России. Основную часть «БТД» наполняют только азербайджанской нефтью, но её недостаточно», — подчеркнул он.

Материалы по теме: Паника на рынке нефти выгодна и России, и Казахстану — казахский политолог

Говоря о том, что Казахстан планирует рассмотреть вопрос о поставках 5 млн тонн нефти через Иран, Абзал Нарымбетов отметил, что «главный вопрос заключается не в объемах, а в снятии санкций с Ирана».

«Пока Казахстан не может туда отправить объёмы нефти. Если снимут санкции, то 5 млн тонн для Ирана — для начала это плохой объем. До санкций Казахстан направлял столько объёмов, если их снимут, у Ирана, скорее всего, будет заинтересованность получать нефть из Казахстана и отправлять свою по своповым поставкам», — резюмировал эксперт.

Читайте также:Нефтяной вопрос России и Казахстана: компромисс еще возможен