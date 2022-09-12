Симферополь, 12 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Участников «увеселений» пробандеровской направленности в Крыму нужно привлекать к ответственности, написал 12 сентября глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

Комментируя видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют прокиевские лозунги и распевают националистические песни, Аксёнов заявил о необходимости привлечь к ответственности и участников, и организаторов «подобных увеселений».

Он уточнил, что таких лиц нужно «освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства». «Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир», — заявил Аксёнов.

Глава региона добавил, что тем, кто выступает за интересы Киева, лучше уехать на территорию б. УССР, «которую они так любят». Это было бы и логично, и рационально.