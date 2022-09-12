Москва, 12 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Уже видны первые признаки, что темп роста цен в США по крайней мере не ускоряется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в конце минувшей недели (9 сентября) биткоин вырос в цене почти на 10%.

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«Да, действительно, рискованные активы приостановили снижение в ожидании замедления инфляции в США, — констатировал Дорофеев. — Уже видны первые признаки, что темп роста цен в США по крайней мере не ускоряется (в годовом исчислении инфляция в июле замедлилась с 9,1% до 8,5%). На текущий момент рынок ожидает, что будет продолжение замедления цен в США, что в контексте параметров монетарной политики ФРС имеет важное значение. Рынки сегодня очень чувствительны к темпам инфляции, потому что ФРС и ЕЦБ (главные провайдеры ликвидности в мировой экономике) поднимают ставки большими шагами, подчеркивая, что готовы пойти очень далеко ради решения проблем с ростом цен. Любые приостановки в динамике цен рассматриваются участниками как сигнал к тому, что монетарные власти могут растянуть свои действия по ужесточению монетарной политики во времени или даже скорректировать их (смягчить) относительно последних заявлений».

Поэтому, как пояснил Дорофеев, любые «просветы» в динамике инфляции воспринимаются на ура и рынки переходят в режим «risk-on», так как возобновляется спрос на рискованные активы.

«С вероятностью 70%+ ставка ФРС в декабре 2022 года будет в диапазоне 3,75-4%», — предположил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в скором времени биткоин может вернуться к цене в 19 тысяч долларов.