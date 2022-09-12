Баку, , 15:44 — REGNUM Министерство науки и образования Азербайджана запретило директорам школ требовать от учеников приходить только в школьной форме нового образца. Об этом 12 сентября сообщила агентству Report пресс-служба ведомства

Флаг Азербайджана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Учащиеся могут посещать школу в прошлогодней форме. В связи с этим директорам школ даны соответствующие поручения», — говорится в ответе от министерства.

В пресс-службе добавили, что родители могут обращаться в кол-центр минобразования, если у них возникнут проблемы из-за формы.

Напомним, в Азербайджане только одна швейная фабрика стала шить новую школьную форму. Её мощностей не хватает для того, чтобы к началу учебного года одеть всех школьников. Магазины фабрики «штурмуют» родители учеников.

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