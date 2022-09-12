Москва, , 15:43 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков второй недели регулярного чемпионата сезона 2022/23. Об этом 12 сентября сообщает пресс‑служба лиги.

Хоккей

Лучшим вратарём признан голкипер «Витязя» Дмитрий Шикин, который вместе с командой одержал три победы в трёх матчах. Он отразил 95,15% бросков.

Лучшим защитником признан игрок СКА Александр Никишин, набравший пять очков (1+4) в трёх играх.

Лучшим нападающим стал игрок минского «Динамо» Райан Спунер, набравший шесть очков (5+1) в трёх встречах.

Лучшим новичком признан Денис Венгрыжановский из нижегородского «Торпедо»), набравший четыре очка (1+3) в двух матчах.