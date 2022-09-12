Таллин, , 15:28 — REGNUM

Население территорий б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Прибывшие в Эстонию и оставшиеся здесь на продолжительное время беженцы из б. УССР в количестве 54 765 человек составляют чуть больше 4% от населения Эстонии. Об этом сообщил эстонский политический портал objektiiv. ee.

Сообщается, что такие лица продолжают ежедневно прибывать в Эстонию. Так, по данным Департамента социального страхования, в воскресенье, 11 сентября 2022 года, в страну въехало 240 беженцев. 60% прибывших (162 человека) проследовали транзитом, направляясь в другие страны. 108 человек остались в Эстонии.

Всего с февраля 2022 года в Эстонию прибыли 96 045 беженцев. Из них 41 280 человек уехали, а 54 765 остались в стране.